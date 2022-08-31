31.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч
У Харківській області жінка перейшла на бік окупантів
Мешканка Ізюмського району співпрацює з ворогами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 59-річна мешканка Ізюмського району добровільно погодилася працювати на посаді так званого «начальника відділу тимчасової адміністрації по контролю ведення документообігу».
Встановлено, що громадянка співпрацює з окупантами з квітня 2022 року.
Співробітники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади від десяти до п’ятнадцяти років, та з можливою конфіскацією майна.
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