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31.08.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка перейшла на бік окупантів

Мешканка Ізюмського району співпрацює з ворогами.

У Харківській області жінка перейшла на бік ворога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 59-річна мешканка Ізюмського району добровільно погодилася працювати на посаді так званого «начальника відділу тимчасової адміністрації по контролю ведення документообігу».
 
Встановлено, що громадянка співпрацює з окупантами з квітня 2022 року.
 
Співробітники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади від десяти до п’ятнадцяти років, та з можливою конфіскацією майна.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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