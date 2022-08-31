31.08.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці виявили в харків'ян заборонені речовини

Поліцейські виявили впродовж минулої доби 8 громадян, які мали заборонені речовини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється,що в Основ‘янському районі Харкова, спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю, патрульні виявили чоловіка, який мав з собою 7 згортків, замаскованих під каміння, з, ймовірно, наркотичними речовинами.

Громадянин пояснив, що придбав ці речовини з метою подальшого збуту. Також він розповів, що на території декількох районів встиг покласти 70 таких згортків.

Загалом протягом минулої доби правоохоронці виявили 8 громадян із забороненими речовинами. Даними епізодами займатимуться слідчі.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронець вимагав хабар у чоловіка.