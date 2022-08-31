31.08.2022 11:19 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу Київського району Харкова, під час якого зазнали поранень дві жінки

Близько опівночі 31 серпня в Харкові пролунали вибухи в центрі міста - рашисти обстріляли вул. Весніна.



Фото: Василь Голосний

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.



На місці події виявлено вирву - 9 на 9 глибиною 3.5 метрів. Вилучено уламки ракети ракетного комплексу С300.



Під час обстрілу постраждали дві жінки - 79-ти та 71-го років. Літні панянки отримали вибухові травми, осколкові поранення, рани у різних частинах тіла. Медики оцінюють їх стан як середньої важкості.



В прес-службі ДСНС розповіли, що уламками ракети було спричинено відразу 2 пожежі у житловому та офісному будинках.



У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової чотирьохповерхівки на площі 30 кв.м., у другому – офіс на 4-му поверсі чотирьохповерхової офісної будівлі на площі 40 кв.м.



Нагадаємо, 30 серпня близько одинадцятої години вечора в Харкові рашисти з артилерії обстріляли Новобаварський район Харкова.

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