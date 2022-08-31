31.08.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові проходить реконструкція високовольтної лінії

Енергетики проводять реконструкцію високовольтної лінії у Холодногірському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».

Повідомляється, що у рамках інвестиційної програми АТ "Харківобленерго" триває технічне переоснащення повітряної лінії 110 кВ "Залютине - Дергачі - Холодногірська - ХКЗ" у Харкові. Вже замінено чотирнадцять із понад двадцяти одноланцюгових металевих опор на дволанцюгові, а також провід та грозозахисний трос між ними.

"Цій енергетичній артерії - 66 років. Деякі опори повітряної лінії знаходилися в аварійному стані та потребували технічного переоснащення. Виконані роботи у подальшому забезпечать більш якісне живлення підстанції 110 кВ “Іванівка”, а також підвищать надійність енергозабезпечення між системоутворюючими підстанціями 330 кВ "Залютине" та "Лосєве", - підкреслили в обленерго.