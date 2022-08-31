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31.08.2022  10:19   Рита Парфенова

Уламкі від РСЗВ Смерч збирають в одному з районів Харкова (фото)

30 серпня близько одинадцятої години вечора в Харкові рашисти з артилерії обстріляли Новобаварський район.

Новини Харкова: наслідки обстрілу Новобаварського району 30 серпня

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, частини ракет РСЗВ Смерч виявлені на проспекті Дзюби, вулицях Цементній, Колонній та Чуваській.
 
Новини Харкова: наслідки обстрілу Новобаварського району 30 серпня
 
«Боєприпаси - касетні, тобто націлені на найбільшу кількість вбивств. На щастя, від цього обстрілу ніхто не постраждав», – написав він на своїх торінці у Фейсбуці.
 
Новини Харкова: наслідки обстрілу Новобаварського району 30 серпня
 
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають та фіксують усі докази злочинів рашистів - для виплат репарацій та майбутнього правосуддя.
 
Новини Харкова: наслідки обстрілу Новобаварського району 30 серпня

Нагадаємо, мешканців Новобаварського та Холодногірського районів Харкова просять не наближатися до незнайомих предметів.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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