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31.08.2022  07:58   Рита Парфенова

Ігор Терехов попередив харків’ян про небезпеку

Жителів Новобаварського та Холодногірського районів Харкова просять не наближатися до незнайомих предметів.


Фото з відкритих джерел

З таким зверненням Харківський міський голова Ігор Терехов виступив у своєму телеграм-каналі, пише РЕДПОСТ.

За словами мера, після обстрілу на місуцях прильотів зосталися касети від боеприпасів, що не розірвалися.

«Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам», - написав він.

Нагадаємо, близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійснили артобстріл центральної частини Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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