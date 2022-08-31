Ігор Терехов попередив харків’ян про небезпеку

Жителів Новобаварського та Холодногірського районів Харкова просять не наближатися до незнайомих предметів.
З таким зверненням Харківський міський голова Ігор Терехов виступив у своєму телеграм-каналі, пише РЕДПОСТ.
За словами мера, після обстрілу на місуцях прильотів зосталися касети від боеприпасів, що не розірвалися.
«Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам», - написав він.
Нагадаємо, близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійснили артобстріл центральної частини Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок.
Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.
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