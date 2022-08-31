Як пройшла ніч у прифронтовому Харкові, розповіли в ХОВА

Протягом ночі з 30 на 31 серпня 2022 року ворог продовжив обстріли міста Харків.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 31 серпня, передає РЕДПОСТ.
Близько 23:00 з РСЗВ "Смерч" був обстріляний Новобаварський район. Пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки в будинках. Попередньо – без втрат.
Близько опівночі з м. Бєлгород в напрямку Харкова запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території рф, ще одна – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки, яким 81 та 71 рік.
Крім того, вчора ввечері росіяни обстріляли смт Золочів Богодухівського району.
Нагадаємо, мешканців Новобаварського та Холодногірського районів Харкова просять не наближатися до незнайомих предметів.
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