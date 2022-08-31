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31.08.2022  09:10   Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківської області

Протягом доби окупанти вели обстріл населених пунктів Харківської області зі ствольної та реактивної артилерії.



Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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