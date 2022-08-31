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31.08.2022  08:35   Рита Парфенова

Харків на ранок 31 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною дев’яти пожеж у Харкові та області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 серпня.

Три пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у місті Харкові: дві у Київському та одна у Шевченківському районах.

Шість пожеж спричинили обстріли Харьківськой області: три очаги займання були в Ізюмському, два - у Харківському та один - у Богодухівському районах.

Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, офісні приміщення та адміністративні будівлі.

Після ранкового масованого артобстрілу центру Харкова 30 серпня сталась пожежа у житловій чотирьохповерхівці.

Вже опівночі ворог здійснив ракетний удар по Київському районі Харкова. Уламками ракети було спричинено відразу 2 пожежі у житловому та офісному будинках.

Також з-за необережного поводження з вогнем та нехтування правил пожежної безпеки на Харківщині виникло 8 пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. Вигоріло понад 5 га сухої рослинності.

Загалом за добу з 30 по 31 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів, з яких:
20 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;
4 – аварійно-рятувальні роботи,
8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
16 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійснили артобстріл центральної частини Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок.

 

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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