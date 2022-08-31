Після нічного обстрілу в Харкові палали житловий будинок та офісний центр (фото)

Опівночі проти 31 серпня ворог здійснив ракетний удар по Київському районі Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 серпня.
Уламками ракети було спричинено відразу 2 пожежі у житловому та офісному будинках.
У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової чотирьохповерхівки на площі 30 кв.м., у другому – офіс на 4-му поверсі чотирьохповерхової офісної будівлі на площі 40 кв.м.
Лише завдяки оперативному реагуванню рятувальників ДСНС вдалось запобігти значному розповсюдженню вогню та великих збитків. На місці події працювало 7 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини та біля 40 осіб особового складу ДСНС.
Внаслідок вибуху поранено 2 особи.
Нагадаємо, близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійснили артобстріл центральної частини Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок.
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