Фото наслідків ранкового обстрілу Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок

Близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійнили обстріл центральної частини Харкова.
Під обстріл потрапила велика площа центральної частини міста, передає РЕДПОСТ.
Рашисти гатили по Харькову з далекобійної артилерії «Піон», 203 калібру. Окупанти обстріляли місця відпочинку харків’ян, влучили на територію дошкільного закладу та п’ятиповерхового житлового будинку.
Внаслідок обстрілу чотири людини загинуло, 11 поранено. За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенко, одна жінка загинула у громадському місці відпочинку, троє загиблих - біля багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі.
Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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