    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Фото наслідків ранкового обстрілу Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок
30.08.2022  13:31   Василь Голосний

Фото наслідків ранкового обстрілу Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок

Близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійнили обстріл центральної частини Харкова.


РЕДПОСТ

Під обстріл потрапила велика площа центральної частини міста, передає РЕДПОСТ.

Рашисти гатили по Харькову з далекобійної артилерії «Піон», 203 калібру. Окупанти обстріляли місця відпочинку харків’ян, влучили на територію дошкільного закладу та п’ятиповерхового житлового будинку.

Внаслідок обстрілу чотири людини загинуло, 11 поранено. За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенко, одна жінка загинула у громадському місці відпочинку, троє загиблих - біля багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі.

Фотогалерея

Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Надзвичайні події Як виглядає Золочів Харківської області після обстрілу окупантів (фото) 30.08 Надзвичайні події У Харкові - вісім "прильотів": куди поцілили снаряди 30.08 Надзвичайні події Обстріл Харкова: загинуло п’ятеро людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 