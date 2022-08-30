30.08.2022 13:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 11 пошкоджень на водоводах

Фахівці продовжують усувати аварійні ситуації трубопроводами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 29 серпня, бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на водоводах та упорядкували 6 оглядових колодязів.

Зокрема, у селищі Пісочин ремонтники оперативно усунули серйозну аварійну ситуацію на водоводі діаметром 800 мм.

«Перед проведенням комплексного ремонту на магістральному трубопроводі детально проаналізували характеристику пошкодження та виробили чіткий план дій. Незважаючи на те, що на час робіт довелося тимчасово відключити подачу води на цьому водоводі, знайшли можливість альтернативного водопостачання мешканців, які не відчули дискомфорту. Досвідчені районні бригади АВР, забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами, усунули аварійну ситуацію у стислий термін», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.

Сьогодні, 30 серпня ремонтниками КП «Харківводопостачання» намічено проведення ремонтних робіт на 14 пошкоджених ділянках водоводів.

Спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час», – наголошують на КП «Харківводоканал».