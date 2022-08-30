Як виглядає Золочів Харківської області після обстрілу окупантів (фото)

30 серпня о 7:30 ранку ворог знову ударив по селищу Золочів.
Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу знищено приватний будинок, гараж та автомобіль, пошкоджено один будинок, господарчі споруди, а також енергомережі.
На щастя, жертв немає.
Нагадаємо, 29 серпня близько 23:00 окупанти завдали удару по Золочеву. В результаті пошкоджено 3 будинки та електромережі.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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