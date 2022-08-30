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30.08.2022  14:08   Рита Парфенова

Як виглядає Золочів Харківської області після обстрілу окупантів (фото)

30 серпня о 7:30 ранку ворог знову ударив по селищу Золочів.

Як виглядає Золочів після обстрілу окупантів

Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу знищено приватний будинок, гараж та автомобіль, пошкоджено один будинок, господарчі споруди, а також енергомережі.

Як виглядає Золочів після обстрілу окупантів

На щастя, жертв немає.

Нагадаємо, 29 серпня близько 23:00 окупанти завдали удару по Золочеву. В результаті пошкоджено 3 будинки та електромережі.

Як виглядає Золочів після обстрілу окупантів

Як виглядає Золочів після обстрілу окупантів

Як виглядає Золочів після обстрілу окупантів Як виглядає Золочів після обстрілу окупантів

Источник:   Золочівська селищна об'єднана територіальна громада
 Тэги:  обстрел, харьков, золочев, агрессия россии
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