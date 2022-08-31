31.08.2022 07:58 Рита Парфенова

Ігор Терехов попередив харків’ян про небезпеку

Жителів Новобаварського та Холодногірського районів Харкова просять не наближатися до незнайомих предметів.



Фото з відкритих джерел

З таким зверненням Харківський міський голова Ігор Терехов виступив у своєму телеграм-каналі, пише РЕДПОСТ.

За словами мера, після обстрілу на місуцях прильотів зосталися касети від боеприпасів, що не розірвалися.

«Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам», - написав він.

Нагадаємо, близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійснили артобстріл центральної частини Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок.