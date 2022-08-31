    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов попередив харків’ян про небезпеку
31.08.2022  07:58   Рита Парфенова

Ігор Терехов попередив харків’ян про небезпеку

Жителів Новобаварського та Холодногірського районів Харкова просять не наближатися до незнайомих предметів.


Фото з відкритих джерел

З таким зверненням Харківський міський голова Ігор Терехов виступив у своєму телеграм-каналі, пише РЕДПОСТ.

За словами мера, після обстрілу на місуцях прильотів зосталися касети від боеприпасів, що не розірвалися.

«Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам», - написав він.

Нагадаємо, близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійснили артобстріл центральної частини Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Надзвичайні події Прокуратура розслідує нічні обстріли Харкова 31.08 Надзвичайні події та кримінал Фото наслідків обстрілу Київського району Харкова, під час якого зазнали поранень дві жінки   31.08 Надзвичайні події Уламкі від РСЗВ Смерч збирають в одному з районів Харкова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 