31.08.2022 07:30 Рита Парфенова

31 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.





Коли 2005 року 31 серпня вперше оголосили святом, в індексі Google з'явилося одразу 30 тисяч нових сторінок. А у 2007 році у зв'язку з цією датою розпочався конкурс найкращих блогів Best of Blogs. У ньому можуть брати участь публікації десятьма мовами: англійською, арабською, іспанською, китайською, німецькою, нідерландською, перською, португальською, французькою та російською.



Ініціатори Дня блогу закликають присвятити його знайомству з товаришами з різних країн та з різними інтересами. Для цього пропонується написати короткі рецензії на п'ять різних блогів і 31 серпня опублікувати ці записи з посиланнями на авторські сторінки.

Також цього дня

У 12 році нашої ери народився Гай Юлій Цезар Август Германік, римський імператор, більш відомий як Калігула.



1870 – народилася Марія Монтессорі (пом. 1952), італійський педагог, перша в Італії жінка-лікар. Глибоко вивчивши психологію і психіатрію, педагогіку та антропологію, в 1904 Монтессорі починає працювати з дітьми з обмеженими можливостями, приходячи поступово до висновку, що ці діти потребують не стільки лікування, скільки спеціального навчання. Так і народилася Монтессорі-педагогіка.



1921 – у Харкові народився найвідоміший теле- та радіокоментатор, один із метрів вітчизняної спортивної журналістики Наум Димарський.



1942 – народився Жерар Пірес, французький режисер («Таксі», «Нестримні»).



1949 – народився Річард Гір, американський актор («Красуня», «Червоний кут», «Чикаго»).



1955 – Вільям Кобб у Чикаго продемонстрував перший у світі автомобіль із сонячними батареями.



1965 – ЦК КПУ прийняв ухвалу «Про увічнення пам'ятних місць, пов'язаних з історією Запорізького козацтва».



1977 – перший політ реактивного транспортного літака укороченого зльоту та посадки Ан-72. Він став прообразом козирного для Харківського авіазаводу літака Ан-74.



1986 – сталося зіткнення суховантажного судна «Петро Васєв» та пасажирського лайнера «Адмірал Нахімов». Катастрофа сталася за 3,5 км від міста Новоросійська. За кілька хвилин після зіткнення лайнер затонув. Незважаючи на всі зусилля рятувальних служб, у катастрофі загинули 423 особи, серед них 359 туристів і 64 члени екіпажу.



1990 – у Берліні відбулася урочиста церемонія підписання договору про входження НДР до складу ФРН (Договір про об'єднання).



1994 – комп'ютер Pentium обіграв чемпіона світу з шахів Гарі Каспарова.



1995 – на навколоземну орбіту запущено першого українського науково-дослідного супутника СІЧ-1.



1995 – у Клівленді відкрився Музей та Зал слави рок-н-ролу. Клівленд обґрунтував свої претензії називатися батьківщиною рок-н-ролу відкриттям радіо «WMMS» і тим, що там працював DJ Алан Фрід, який вигадав термін «rock'n'roll» на початку 1950-х.



1997 - "The Microsoft Network" транслювала концерт "U2" з Дубліна. Користувачі мали змогу змінювати ракурс камер.



1997 - в автомобільній катастрофі загинула принцеса Уельська Діана.



1997 - американець Девід Мінан пройшов, танцюючи чечітку, 45,45 км за 7 годин (світовий рекорд).



2002 – відбувся політ першого гіроплана незалежної України КП-01. У серійне виробництво апарат так і не запустили.



2015 – Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почалися зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями, понад 140 осіб отримали поранення. Внаслідок вибуху загинули (на місці та внаслідок поранень) четверо нацгвардійців, незабаром було затримано понад 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.



Іменини відзначають: Георгій (Єгор, Юрій), Денис, Омелян, Іван, Макар.