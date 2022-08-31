31.08.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Організація у Овна буде на висоті! Він не схильний сидіти, склавши руки: якщо чіткого завдання перед ним не поставлено, Овен поставить її перед собою сам. Зірки наділяють його активністю та завзятістю, віщуючи успіх у справах. Будь-яке завдання він виконуватиме сумлінно та ретельно. Єдине "але": вимогливість Овна поширюватиметься і на оточуючих: якщо хтось не відповідає його високим очікуванням, Овен здатний висловити йому це прямо в обличчя.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День Тельця обіцяє бути сповненим спілкування: Телець притягуватиме до себе людей, як магніт! Все, що б він не говорив і не робив, буде викликати пильну увагу оточуючих, причому найчастіше ця увага буде позитивною. Люди, самі того не помічаючи, тягнуться до Тельця, підтримуючи його ідеї, питаючи поради, пропонуючи допомогти. Якщо ж Телець ризикне спробувати себе оратором або виступить ініціатором якихось проектів, результат перевершить усі очікування – дар переконання у нього на висоті!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цей день Близнюкам варто присвятити поточним справам – це буде найкраще. Зірки наділяють Близнюків уважністю та акуратністю, дозволяючи переробити все те, до чого раніше у них просто не доходили руки: відповісти на листи, зайнятися прибиранням, продумати кожну дрібницю, походити по магазинах, розробити план дій… А ось глобальні, відповідальні завдання Близнюкам вирішувати не стоїть. У випадку, якщо вони спробують це зробити, накладок не уникнути.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку буде цікаво все навколо, зірки наділяють його активністю, емоційністю, творчою енергією та невгамовною цікавістю! Навколишні можуть самі не помітити, як розкриють Раку душу, виговоривши свої секрети – настільки вдячним слухачем він буде. Окрім моря щирого спілкування, Рак може присвятити цей день будь-яким своїм інтересам – від хобі до розваг, мандрівок та кохання. Єдине, що йому буде неймовірно важко робити, це займатися рутиною - хіба що він знайде в ній родзинку, зумівши розпалити спортивний азарт.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний досягти успіху в будь-яких областях, пов'язаних з діловою сферою життя. На нього чекає успіх і зростання в кар'єрі, роботі, бізнесі, грошах. Покупки обіцяють виявитися вдалими, плани – життєздатними, а запущені проекти – прибутковими. Зірки радять Леву рішуче розпочати здійснювати все те, що він задумав. Можливо, для якогось кроку йому не вистачає лише краплі сміливості? Адже ця крапля здатна змінити його життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп Діви якнайкраще підходить для того, щоб відкрити нову сторінку свого життя, почавши реалізовувати якісь плани. Зірки кажуть, що це день успішних, багатообіцяючих починань. Діві треба скористатися цим, щоб енергійно взятися за справи. Можливо, вона давно хотіла запустити новий проект, змінити імідж, кинути палити, записатися на фітнес, зав'язати романтичне знайомство чи пошукати нову роботу? Що ж, час змін настав – дійте!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Відмінний день, коли всі справи вдаватимуться Терезам легко, без зайвого надриву. Терези будуть перебувати у стані гармонії з собою та зі світом – це дасть їм перевагу у справах та спілкуванні з людьми. Цілком можливо, що в житті Терезів відбудеться приємна подія, сюрприз або ж вони просто без видимої причини отримуватимуть задоволення від того, що відбувається. Так чи інакше, рівновага в душі дозволить Терезам провести цей день не тільки приємно, а й корисно: зірки дарують їм заряд енергії та творчих сил.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові бути обережнішими з грошима: є ймовірність збитків та втрат. Насамперед це може бути пов'язане з неуважністю та довірливістю Скорпіона – він може здійснити необдуману покупку, витратити велику суму на розваги або стати жертвою обману. Щоб такого не сталося, Скорпіонові необхідно контролювати свої витрати. Найкращий варіант – це виділити наперед гроші на шопінг і не перевищувати встановлений ліміт. А ось інвестиціями, бізнесом та грою на біржі Скорпіону з його фінансовим везінням краще взагалі не займатися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки віщують Стрільцеві подарунки долі. Швидше за все, приємні сюрпризи чекають на нього у сфері бізнесу чи фінансів, але можуть також торкнутися особистого життя Стрільця або його відносин з людьми. Так чи інакше, посмішка Фортуни не буде випадковою: Стрілець отримає лише те, що сам заслужив. Плоди може принести його робота над проектом, в який він вклав свій час і сили, – можливо, він отримає перший прибуток або підтвердить те, що знаходиться на правильному шляху.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу варто весь день тримати руку на пульсі подій – не виключено, що ситуація вимагатиме його обізнаності та підготовленості. Розслабившись, Козеріг ризикує пропустити удар, ставши жертвою шахраїв чи заручником несприятливих обставин. Щоб цього не сталося, зірки радять Козерогу ретельно стежити за усім, що відбувається довкола. Можливо, хтось намагається його дезінформувати чи обвести навколо пальця? Про всяк випадок рейтинг довіри Козерога до малознайомих людей має прагнути нуля.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Відносини Водолія з оточуючими, на жаль, будуть далекі від ідеалу. Можливо, сам Водолій буде налаштований безкомпромісно, ​​провокуючи конфлікти довкола себе. А може, оточуючі піділлють олії у вогонь, підганяючи Водолія, критикуючи чи пліткуючи у нього за спиною. Так чи інакше, зірки радять йому підготуватися до гострих моментів. Якщо ж Водолій не хоче провести у з'ясуваннях стосунків весь день, йому варто бути гнучкішим та дипломатичнішим. І не плутати почуття гумору із безжальною сатирою.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Навколишні можуть здивуватися тому, наскільки Риби мотивовані у будь-яких справах та сферах життя – від кохання до роботи. Вони будуть налаштовані не просто на результат, а на результат найкращий! Секрет у тому, що їхній гороскоп наповнений флюїдами азарту та змагання. У всьому, за що б вони не взялися, Риби будуть озиратися на інших, прагнучи їх випередити. Ось чому день чудово підходить і для робітничих подвигів, і для кар'єри. Також гарний він для флірту та любові – тут Рибам теж знадобиться їхнє вміння випереджати конкурентів та прагнути перемоги.