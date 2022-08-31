31.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 серпня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+23°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Вдень ясно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +27°...+27°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 39%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +26°...+21°C (відчувається як +29°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 34%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.