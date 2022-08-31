Прогноз погоди у Харкові на 31 серпня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+23°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +27°...+27°C (відчувається як +33°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 39%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +26°...+21°C (відчувається як +29°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 34%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.
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