30.08.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Під Харковом жінка стала посадовцем при окупантах (фото)
Повідомлено про підозру колабораційній діяльності під Харковом.
Я повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, 1 квітня 2022 року ЗС РФ повністю окупували м. Ізюм.
За даними слідства, у квітні цього року 59-річна жінка добровільно зайняла посаду «начальника відділу» у так званій «тимчасовій адміністрації м. Ізюм». Серед її головних службових обов‘язків — контроль ведення документообігу псевдооргану.
Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
Жінку заочно повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.
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