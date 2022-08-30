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30.08.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка стала посадовцем при окупантах (фото)

Повідомлено про підозру колабораційній діяльності під Харковом.

Стала посадовцем при окупантах жінка під Харковом
 
Я повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, 1 квітня 2022 року ЗС РФ повністю окупували м. Ізюм.
 
За даними слідства, у квітні цього року 59-річна жінка добровільно зайняла посаду «начальника відділу» у так званій «тимчасовій адміністрації м. Ізюм». Серед її головних службових обов‘язків — контроль ведення документообігу псевдооргану.
 
Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
 
Жінку заочно повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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