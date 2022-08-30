30.08.2022 21:33 Дмитро Колонєй
Робота для українських біженців: які фахівці потрібні в Польщі
Стало відомо, як справи з працевлаштуванням серед українських біженців.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Ukrayina.pl, з початку війни в Україні у Польщі працевлаштувалося близько 430 тисяч біженців. Лише 4,3% з них залишаються на обліку як безробітні. Загалом рівень безробіття в Польщі перебуває на рекордно низькому рівні.
У липні рівень безробіття в Польщі лишається на низькому рівні - 4,9%. Такі дані подає Головне статистичне управління. На думку експертів, до кінця року не варто очікувати на збільшення кількості безробітних, незважаючи на проблеми в економіці.
Де українці переважно знайшли роботу
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у промисловій переробці,
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на транспорті,
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у виробництві,
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сфері послуг,
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сільському господарстві
-
будівництві.
Чимало пропозицій в медицині
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лікарі,
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медсестри,
-
допоміжний медичний персонал
-
доглядальники за людьми похилого віку.
Підприємці охоче наймають працівників з України, як на прості роботи, що не потребують високих компетенцій, так і на місця, призначені для спеціалістів.
У Польщі був дефіцит,
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швачок,
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кухарів,
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перекладачів
-
офісних працівників.
Робота, де не має мовного барьеру а влаштутатися не скалдно
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Автомобільна та оборонна промисловость.
Влаштуватися на роботу в цій галузі набагато легше, тому що мовний бар’єр не є такою великою проблемою", – пояснює Миколай Зайонц, експерт ринку праці, президент польської консалтингової компанії Conperio.
Яких працівників не вистачає
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робітничі спеціальності
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фахівці, які працюють з бетонозмішувачами,
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теслярі та покрівельники
Чому важко знайти спеціалістів
-
закриття професійно-технічних шкіл,
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слабкі стимули до здобуття цих професій
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непропорційна вкладеним зусиллям заробітна плата.
Три дефіцитні професії, де заробіток на місяць не перевищує чотирьох тисяч злотих "на руки".
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столяри,
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муляри
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слюсарі
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