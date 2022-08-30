30.08.2022 21:33 Дмитро Колонєй

Робота для українських біженців: які фахівці потрібні в Польщі

Стало відомо, як справи з працевлаштуванням серед українських біженців.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Ukrayina.pl, з початку війни в Україні у Польщі працевлаштувалося близько 430 тисяч біженців. Лише 4,3% з них залишаються на обліку як безробітні. Загалом рівень безробіття в Польщі перебуває на рекордно низькому рівні.

У липні рівень безробіття в Польщі лишається на низькому рівні - 4,9%. Такі дані подає Головне статистичне управління. На думку експертів, до кінця року не варто очікувати на збільшення кількості безробітних, незважаючи на проблеми в економіці.

Де українці переважно знайшли роботу

у промисловій переробці,

на транспорті,

у виробництві,

сфері послуг,

сільському господарстві

будівництві.

Чимало пропозицій в медицині

лікарі,

медсестри,

допоміжний медичний персонал

доглядальники за людьми похилого віку.

Підприємці охоче наймають працівників з України, як на прості роботи, що не потребують високих компетенцій, так і на місця, призначені для спеціалістів.

У Польщі був дефіцит,

швачок,

кухарів,

перекладачів

офісних працівників.

Робота, де не має мовного барьеру а влаштутатися не скалдно

Автомобільна та оборонна промисловость.

Влаштуватися на роботу в цій галузі набагато легше, тому що мовний бар’єр не є такою великою проблемою", – пояснює Миколай Зайонц, експерт ринку праці, президент польської консалтингової компанії Conperio.

Яких працівників не вистачає

робітничі спеціальності

фахівці, які працюють з бетонозмішувачами,

теслярі та покрівельники

Чому важко знайти спеціалістів закриття професійно-технічних шкіл, слабкі стимули до здобуття цих професій непропорційна вкладеним зусиллям заробітна плата.

Три дефіцитні професії, де заробіток на місяць не перевищує чотирьох тисяч злотих "на руки".

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