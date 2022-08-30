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30.08.2022  21:33   Дмитро Колонєй

Робота для українських біженців: які фахівці потрібні в Польщі

Стало відомо, як справи з працевлаштуванням серед українських біженців.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Ukrayina.pl, з початку війни в Україні у Польщі працевлаштувалося близько 430 тисяч біженців. Лише 4,3% з них залишаються на обліку як безробітні. Загалом рівень безробіття в Польщі перебуває на рекордно низькому рівні.
 
У липні рівень безробіття в Польщі лишається на низькому рівні - 4,9%. Такі дані подає Головне статистичне управління. На думку експертів, до кінця року не варто очікувати на збільшення кількості безробітних, незважаючи на проблеми в економіці.

Де українці переважно знайшли роботу

  • у промисловій переробці,
  • на транспорті,
  • у виробництві,
  • сфері послуг,
  • сільському господарстві
  • будівництві.

Чимало пропозицій в медицині

  • лікарі,
  • медсестри,
  • допоміжний медичний персонал
  • доглядальники за людьми похилого віку.
Підприємці охоче наймають працівників з України, як на прості роботи, що не потребують високих компетенцій, так і на місця, призначені для спеціалістів.

У Польщі був дефіцит,

  • швачок,
  • кухарів,
  • перекладачів
  • офісних працівників.

Робота, де не має мовного барьеру а влаштутатися не скалдно

  • Автомобільна та оборонна промисловость.
 
Влаштуватися на роботу в цій галузі набагато легше, тому що мовний бар’єр не є такою великою проблемою", – пояснює Миколай Зайонц, експерт ринку праці, президент польської консалтингової компанії Conperio.

Яких працівників не вистачає 

  • робітничі спеціальності
  • фахівці, які працюють з бетонозмішувачами,
  • теслярі та покрівельники  

Чому важко знайти спеціалістів

  1. закриття професійно-технічних шкіл,
  2. слабкі стимули до здобуття цих професій
  3. непропорційна вкладеним зусиллям заробітна плата. 

Три дефіцитні професії, де заробіток на місяць не перевищує чотирьох тисяч злотих "на руки".

  1. столяри,
  2. муляри
  3. слюсарі 

 

Источник:   Ukrayina.pl
 Тэги:  беженцы, работа, польша
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