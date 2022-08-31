31.08.2022 08:14 Рита Парфенова

Після нічного обстрілу в Харкові палали житловий будинок та офісний центр (фото)

Опівночі проти 31 серпня ворог здійснив ракетний удар по Київському районі Харкова.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 серпня.

Уламками ракети було спричинено відразу 2 пожежі у житловому та офісному будинках.

У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової чотирьохповерхівки на площі 30 кв.м., у другому – офіс на 4-му поверсі чотирьохповерхової офісної будівлі на площі 40 кв.м.

Лише завдяки оперативному реагуванню рятувальників ДСНС вдалось запобігти значному розповсюдженню вогню та великих збитків. На місці події працювало 7 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини та біля 40 осіб особового складу ДСНС.

Внаслідок вибуху поранено 2 особи.

Нагадаємо, близько десятої години ранку 30 серпня військові рф здійснили артобстріл центральної частини Харкова: снаряди влучили в зону відпочинку, дитячий садочок та житловий будинок.