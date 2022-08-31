31.08.2022 15:10 Віталій Хінєвіч

Мобільну ДНК-лабораторію отримала Харківська область

Офіс Генерального прокурора спільно з Тимчасово повіреним у справах Французької Республіки в Україні Бенджаменом Рорігом передали до сфери управління Міністерства юстиції України мобільну лабораторію для експрес-аналізу ДНК яку надали Україні французькі колеги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство юстиції України.

Повідомляється, що лабораторія відправиться до міста Харкова, територія якого зазнає щоденних обстрілів та бомбардувань. Це дасть можливість експертам харківського Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» проводити повний цикл ДНК аналізу як для живих людей, так і невідомих загиблих, а також для ідентифікації особи щодо встановлення спорідненості.

З можливостями мобільної ДНК лабораторії експерти Національного наукового центру зможуть забезпечити проведення об’єктивного та всебічного дослідження в зоні обслуговування областей, які потерпають від військової агресії російської федерації.

Міністр юстиції Денис Малюська подякував французькій стороні за підтримку та допомогу, а також Офісу Генпрокурора за передачу лабораторії судовим експертам.

«Ми безумовно в першу чергу просимо наших міжнародних партнерів допомогти зброєю та посилити санкції, тому тим більше приємно, що наші партнери не забувають про інші не менш нагальні потреби. Міністр юстиції Франції був чи не першим з моїх колег, який запропонував конкретну допомогу Україні - надіслати сюди судових експертів та жандармів, які б могли допомагати встановлювати факти і здійснювати судову експертизу в Бучі, Ірпені та інших передмістях Києва. Ця допомога не закінчилась, як планувалось, протягом кількох тижнів, але продовжується й зараз. Я впевнений, що Мін’юст під координацією Офісу Генпрокурора і за сприяння Франції зробить все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє воєнні злочини на території України за наказом військово-політичного керівництва рф», - зазначив Міністр.

Він підкреслив, що мобільна лабораторія передана у той регіон, який потребує її найбільше. Така лабораторія - це дуже важливий і цінний подарунок для Харкова, який з самого початку війни потерпає від постійних обстрілів з боку рф.