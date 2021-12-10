10.12.2021 15:27 Александра Жук

Качество воды харьковчан: результаты официальной экспертизы (фото)

В лаборатории КП "Харьковводоканал" развеяли слухи о том, что вода в кранах харьковчан опасна для питья.



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Напомним, в социальной сети «Viber» с анонимных номеров распространяется информация о якобы загрязнении воды, которую коммунальное предприятие берет в реке Северский Донец для подачи в дома харьковчан. В этих дезинформирующих сообщениях говорится о превышении допустимой нормы аммония и хлора.

Специалисты лаборатории Санитарно-Эпидемиологического Контроля Качества Воды, где ежедневно проводятся экспертизы воды, провели химические исследования на превышение показателей аммиака. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

В результате проведенных анализов, уровень аммиака находился в пределах нормы. Уровень аммиака в питьевой воде, согласно санитарным нормам, не должны превышать 0.5 мл на 1 дм3.

Специалисты отметили, что экспертиза воды, которая транспортируется в дома харьковчан на химические и бактериологические показатели (около 60 - ред.) проводится лабораторией согласно всех графиков и протоколов. Ежедневно пробы воды берутся со всех районов города Харькова.

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