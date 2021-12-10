10.12.2021 15:15 Виталий Хиневич

Смертельная остановка: подробности ДТП на Окружной в Харькове

Правоохранители устанавливают подробности дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает РЕ ДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 10 декабря около 06:20 грузовой автомобиль марки «DAF» под управлением 53-летнего мужчины допустил столкновение с автомобилем марки «ЗАЗ Славута». Легковой автомобиль находился на обочине дороги в попутном направлении грузовика.

В момент столкновения 74-летний водитель седана находился под передней частью автомобиля. Пенсионер был доставлен в медицинское учреждение, но в скором времени он скончался.

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Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о квалификации уголовного дела.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром . Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" искал неисправность под капотом своего авто, а в это время грузовой автомобиль "DAF" влетел в припаркованную у обочины "Славуту".