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10.12.2021  15:15   Виталий Хиневич

Смертельная остановка: подробности ДТП на Окружной в Харькове

Правоохранители устанавливают подробности дорожно-транспортного происшествия.

ДТП в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 10 декабря около 06:20 грузовой автомобиль марки «DAF» под управлением 53-летнего мужчины допустил столкновение с автомобилем марки «ЗАЗ Славута». Легковой автомобиль находился на обочине дороги в попутном направлении грузовика.
 
В момент столкновения 74-летний водитель седана находился под передней частью автомобиля. Пенсионер был доставлен в медицинское учреждение, но в скором времени он скончался.
 
 
Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о квалификации уголовного дела.
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром . Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" искал неисправность под капотом своего авто, а в это время грузовой автомобиль "DAF" влетел в припаркованную у обочины "Славуту".
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков, происшествие
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