23.06.2022 17:43

В Харькове, несмотря на боевые действия, постоянно контролируют качество воды (фото)

Согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



Об этом 23 июня сообщила исполняющая обязанности начальника Лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля КП «Харьковводоканал» Карина Беспалова. По ее словам, даже в условиях военного времени лаборатория продолжает работать в штатном режиме и проводить все анализы. Для этого она оснащена современным измерительным и вспомогательным оборудованием, которое обслуживают высококвалифицированные специалисты. Лаборатория ежедневно отбирает более 25 проб из водопроводной сети. Ежедневный контроль осуществляется на всех контрольных точках отбора: накопительных резервуарах чистой воды, насосных и подкачивающих водопроводных станциях, водоразборных колонках. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТОб этом 23 июня сообщила исполняющая обязанности начальника Лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля КП «Харьковводоканал» Карина Беспалова. По ее словам, даже в условиях военного времени лаборатория продолжает работать в штатном режиме и проводить все анализы. Для этого она оснащена современным измерительным и вспомогательным оборудованием, которое обслуживают высококвалифицированные специалисты. Лаборатория ежедневно отбирает более 25 проб из водопроводной сети. Ежедневный контроль осуществляется на всех контрольных точках отбора: накопительных резервуарах чистой воды, насосных и подкачивающих водопроводных станциях, водоразборных колонках.

Также она отметила, что из-за боевых действий или воздушной тревоги в график работы выездной бригады лаборатории иногда вносились изменения, но как только ситуация стабилизировалась, работники возвращались на место для взятия проб.

«Контроль за качеством водопроводной воды очень важен, и все сотрудники осознают, какая большая ответственность лежит на них. Случалось задерживаться после окончания рабочего дня, но все необходимые анализы проводили и фиксировали, как положено», - отметила Карина Беспалова.

Также она подчеркнула, что все показатели водопроводной воды сейчас находятся в норме, а недавняя информации о том, что в воде якобы выявили «холерную палочку», является вымыслом и не соответствует действительности. Если же какие-то показатели превышают норму, то об этом незамедлительно сообщается на место забора воды, и специалисты принимают необходимые меры, направленные на улучшение качества воды.

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