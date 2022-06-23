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23.06.2022  17:55   Виталий Хиневич

Украинских педагогов приглашают на тренинг про YouTube

Google проведет онлайн-тренинг для педагогов.

Тренинг
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Оsvita.ua.
 
Сообщается, что 29 июня 2022  состоится тренинг для педагогов Украины посвященный возможностям использования платформы YouTube в образовательном процессе.
 
Участники мероприятия ознакомятся с главными функциями и принципами работы YouTube, а также преимуществами его применения в онлайн преподавании.
 
Данные умения помогут работникам образования  в поисках учебного материала в YouTube, использовании YouTube для синхронного и асинхронного онлайн преподавания и интеграции платформы в образовательный процесс.
 
Стоит отметить, что мероприятие состоится в рамках сотрудничества Минобразования и Google Украина 29 июня 2022 в 14:00.
 
Для участия необходима предварительная регистрация.
 
Напомним, в Украине создали информационный комикс для детей.
 
 
Источник:   Оsvita.ua
 Тэги:  образование, тренинг
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