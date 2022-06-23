23.06.2022 17:55 Виталий Хиневич
Украинских педагогов приглашают на тренинг про YouTube
Google проведет онлайн-тренинг для педагогов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Оsvita.ua.
Сообщается, что 29 июня 2022 состоится тренинг для педагогов Украины посвященный возможностям использования платформы YouTube в образовательном процессе.
Участники мероприятия ознакомятся с главными функциями и принципами работы YouTube, а также преимуществами его применения в онлайн преподавании.
Данные умения помогут работникам образования в поисках учебного материала в YouTube, использовании YouTube для синхронного и асинхронного онлайн преподавания и интеграции платформы в образовательный процесс.
Стоит отметить, что мероприятие состоится в рамках сотрудничества Минобразования и Google Украина 29 июня 2022 в 14:00.
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