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21.07.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові проведуть тренінги з виживання

Експерти проведуть тренінги для харків'ян на станціях метро.

Тренінг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що цієї п'ятниці, 22 липня, у харківському метро знову пройдуть тренінги з виживання в умовах бойових дій.
 
Зокрема, присутні дізнаються:
 
  • що робити, якщо потрапили під обстріл посеред вулиці;
  • які перекриття врятують від різних типів російських снарядів;
  • як грамотно організувати укриття у будинку або в офісі;
  • як діяти, виявивши снаряд, що не розірвався;
  • як швидко зупинити кровотечу в собі та допомогти пораненому перехожому.
Розклад тренінгів на 22 липня:
 
  • 10:00 – ст. м. Масельського;
  • 11:30 – ст. м. Завод ім. Малишева;
  • 13:00 – ст. м. Університет;
  • 14.30 – ст. м. Київська.

Нагадаємо, харківські медики реанімували чоловіка після ворожого обстрілу.

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харьков, тренинг
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