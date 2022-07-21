21.07.2022 17:36 Дмитрий Колоней

Ціни на популярні гаджети можуть взлетіти: дізнайтесь чому

На ринку електроніки Україні можуть відбутися зміни.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на IТеch ua, у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №5552-1, яким пропонується запровадити нову методику розрахунку податку на техніку. Це працюватиме на смартфонах та телевізорах.

Автори цього нововведення впевнені, що в ньому будуть враховані права правовласників, користувачів, виробників та продавців пристроїв. Законопроект регулюватиме питання авторського права та адаптуватиме його до європейських правових норм. Це буде перша українська збірка перевірених авторів про техніку.

Податок на смартфон тепер включено у вартість пристрою разом із податком, сплаченим за право копіювання на пристрій. Гроші підуть до Організації з управління авторським правом (CMO). Після цього вони перенаправляються власнику вмісту.

У разі ухвалення законопроекту ціна залежатиме від наступних факторів:

вартість вмісту; вартість обладнання; кількість споживаного контенту; споживання контенту; показник ВВП душу населення; тіньовий ринок та інші обсяги торгів.

Ціни на електроніку зросли на 0,44% через збирання, а з огляду на новий метод розрахунку можуть зрости на 23%, кажуть експерти.