21.07.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

" Я вам запрещаю кого-то переселять ", - Ігор Терехов зустрівся з мешканцями гуртожитку ХАЗу

Мешканці гуртожитку ХАЗу звернулися до міського голови Харкова для вирішення житлових питань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Ігор Терехов зустрівся з жителями гуртожитку ХАЗу, які звернулися до нього з проханням захистити їхнє право на проживання у своїх оселях.

Харківський міський голова вислухав думку людей та висловив їм свою підтримку. В результаті питання було вирішено на користь мешканців гуртожитку.

Ігор Терехов поставив завдання перед комунальним підприємством ХТМ підключити будівлю гуртожитку до теплопостачання.

«Я запрещаю кого-то переселять из общежития. Здесь люди живут годами. Нужно сделать все, чтобы в общежитии было людям жить хорошо», - звернувся Ігор Терехов до адміністрації гуртожитку.