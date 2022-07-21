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21.07.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

" Я вам запрещаю кого-то переселять ", - Ігор Терехов зустрівся з мешканцями гуртожитку ХАЗу

Мешканці гуртожитку ХАЗу звернулися до міського голови Харкова для вирішення житлових питань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов зустрівся з жителями гуртожитку ХАЗу, які звернулися до нього з проханням захистити їхнє право на проживання у своїх оселях.
 
Харківський міський голова вислухав думку людей та висловив їм свою підтримку. В результаті питання було вирішено на користь мешканців гуртожитку.
 
Ігор Терехов поставив завдання перед комунальним підприємством ХТМ підключити будівлю гуртожитку до теплопостачання.
 
«Я запрещаю кого-то переселять из общежития. Здесь люди живут годами. Нужно сделать все, чтобы в общежитии было людям жить хорошо», - звернувся Ігор Терехов до адміністрації гуртожитку.
 
Нагадаємо, мер Харкова прокоментував обстріл міста, який стався 21 липня.
 
 
Тэги:  игорь терехов, харьков
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