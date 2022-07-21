21.07.2022 16:58 Дмитрий Колоней

У постраждалих районах Харкова відновлюються котельні

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», спеціалісти підприємства активно готуються до нового опалювального сезону. Фахівці виконують бетонні та будівельні роботи, щодня шукають на магістралях дефекти, повіряють газові лічильники на котельнях, заготовляють сіль для підготовки теплоносія.

21 липня 2022 року, роботи ведуться на всіх пошкоджених котельнях, у тому числі на Північній Салтівці.

«Тепло там подаватимуть не в усі будинки. Занадто пошкоджені мають відсікатися від внутрішньоквартальних мереж спеціальною запірною арматурою. Її щільність фахівці регулярно перевіряють. Основні внутрішньоквартальні магістралі вже заповнюють водою, проводять гідравлічні випробування і вчасно усувають дефекти, що виникають», - зазначили на підприємстві.

Крім того, у різних районах міста робітники ХТС встановлюють нові вентиляційні шахти на магістральних мережах.