21.07.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники борються з наслідками негоди (відео)

Комунальники продовжують стежити за чистотою та порядком у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

У Основ'янському районі оперативно наводять лад після вчорашньої негоди - вивозять дерева і гілки, що впали.

Зокрема, районна ділянка зеленого господарства СКП «Харківзеленбуд» усуває наслідки урагану у парку на вулиці Плехановській та у сквері «Стрілка», а Основ'янська філія КП «Харківблагоустрій» працює на прибудинкових територіях та вздовж «червоних» ліній.

Крім цього варто зазначити, що незважаючи на постійну ймовірність ворожих обстрілів, у дворах та на вулицях Салтівського району продовжують наводити лад.

Робітники районної філії КП «Харківблагоустрій» косять траву, доглядають квітники та зелені насадження, ремонтують елементи благоустрою.

Загалом внаслідок негоди з 20 на 21 липня впало 30 дерев та 69 гілок у Харкові.