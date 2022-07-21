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21.07.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники борються з наслідками негоди (відео)

Комунальники продовжують стежити за чистотою та порядком у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
У Основ'янському районі оперативно наводять лад після вчорашньої негоди - вивозять дерева і гілки, що впали.
 
Зокрема, районна ділянка зеленого господарства СКП «Харківзеленбуд» усуває наслідки урагану у парку на вулиці Плехановській та у сквері «Стрілка», а Основ'янська філія КП «Харківблагоустрій» працює на прибудинкових територіях та вздовж «червоних» ліній.
 
Крім цього варто зазначити, що незважаючи на постійну ймовірність ворожих обстрілів, у дворах та на вулицях Салтівського району продовжують наводити лад.
 
Робітники районної філії КП «Харківблагоустрій» косять траву, доглядають квітники та зелені насадження, ремонтують елементи благоустрою.
 
Загалом внаслідок негоди з 20 на 21 липня впало 30 дерев та 69 гілок у Харкові.
 
Нагадаємо, харківські комунальники змінюють труби водопостачання.
 
Тэги:  жкх, харьков
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