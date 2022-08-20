20.08.2022 19:32 Дмитрий Колоней

Чи запасатися населенню продуктами на зиму: порада експерта

Свою думку в ефірі телемарафрну висловив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко

Як повідомляє РЕДПОСТ , голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що нашій країні не загрожує дефіцит продуктів. Їх точно має вистачити до наступного посівного сезону.

Він наголосив, що ситуація з продуктами набагато краща, ніж з енергоносіями. Дорошенко запевнив, що ми забезпечені продовольством щонайменше на 2022-2023 роки. Тому "є і спати можемо спокійно".

"Ситуація дуже хороша з кількістю, а ось із ціною - це вже інше питання. Тут впливають інфляційні процеси", - зазначив експерт.

Дорошенко нагадав, як навесні багато хто переживав, чи буде врожай фруктів та ягід. Проте їх на ринку достатньо, незважаючи на окуповані території півдня нашої країни. При цьому аналітик не виключає, що окремих культур може бракувати.

Олексій Дорошенко нагадав, що проблема полягає в тому, що на початку року інфляція була закладена до держбюджету на рівні 7%, а насправді збільшилася до 20%.

Українцям порекомендували запастись продуктами на зиму. Тішить те, що восени їх ще продаватимуть за старими цінами.

"Ситуація з борщовим набором буде така, як із загальною інфляцією... Далі все дорожчатиме", – наголосив фахівець.

Як відомо, максимально ціни зросли на транспорт – 24,8%. Вартість продуктів підвищилася на 21%, спиртних та тютюнових виробів – на 14%, освітніх послуг – на 16%.