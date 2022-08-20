Ворог вів повітряну розвідку на Харківщині та прагнув втримати захоплені позиції (відео)

20.08.2022 20:17 Дмитрий Колоней

Оперативна інформація станом на вечір 20 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланняи на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утримані зайнятих позицій. Здійснивши обстріл із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщани та Печеніги.

Ворог наніс авіаційних ударів - біля Прудянки та Верхнього Салтова і вів повітряну розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева.

Корабельне угруповання противника у готовності до застосування утримує два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.