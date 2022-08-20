Ворог вів повітряну розвідку на Харківщині та прагнув втримати захоплені позиції (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 20 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланняи на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утримані зайнятих позицій. Здійснивши обстріл із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщани та Печеніги.
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Хмарна погода протримається у Харкові весь день. Уночі піде дощ, який вранці зменшиться.
У третю суботу серпня відзначається Всесвітній день безпритульних тварин.
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