20.08.2022 20:59 Дмитрий Колоней
Платіжка за світло зміниться: як саме
Змінені правил роздрібного ринку електричної енергії, які враховують інтереси споживача в аспекті захисту його прав.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на НКРЕКП, 12 серпня 2022 року на відкритому засіданні НКРЕКП було прийнято постанову № 924 «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії», яка була оприлюднена на офіційному веб-сайті 15.08.2022
Данною Постановою передбачено ряд кроків назустріч споживачу в аспекті захисту прав споживачів, а саме:
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врегульовується спрощена процедура зміни електропостачальника, що дасть можливість споживачу в порівнянні з нормативно встановленим строком переходу до нового електропостачальника в 21 день, здійснювати такий перехід за 3 дні;
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з метою забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією щодо нарахувань за спожиту електричну енергію, електропостачальників зобов’язано в рахунках на оплату зазначати інформацію про початкові та кінцеві покази засобів обліку електричної енергії, на підставі яких здійснюються нарахування;
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також, для споживачів електроустановки яких мають невелику потужністю до 0,1 кВт, спрощено відносини з електрозабезпечення, а саме, врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення засобів вимірювальної техніки (лічильників).
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