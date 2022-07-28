28.07.2022 16:33 Дмитрий Колоней
Зростають ціни на олію: чи реально чекати на здешевлення
При яких умовах можуть знизитися ціни на популярний продукт.
Зростають ціни на олію: чи реально чекати на здешевлення
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Today, ціни на соняшникову олію в Україні щомісяця зростають. Найдешевша олія у супермаркетах коштує 60 грн за 800 мл. Попит на продукт серед українців не знижується, адже олія активно використовується для приготування майже всіх страв.
Так, проаналізувавши ціни на олію у супермаркетах, станом на 28 липня 2022 рокцу, середня вартість продукту становить 62,90 грн.
-
Олія ТМ "Олейна" коштує від 60,90 до 65,10 грн. за 850 мл. 5 л. цієї олії коштує 387,60 грн, а 3 л - 383,70 грн.
-
Рафінована олія ТМ "Щедрий Дар" об'ємом 870 мл коштує 61,00 - 62,99 грн. Купити 3 л олії цього виробника можна за 229,90 грн.
-
900 мл олії "Чумак" затягне на 74,70 грн, 500 мл - 44,10 грн.
Ситуация в галузи є такою:
-
На початку війни в Україні раптово зупинилися всі заводи, що переробляють соняшник.
-
Нині 15 із них відновили свою роботу.
-
З одного боку це не більше ніж 20% усіх потужностей, які працювали до війни.
-
З іншого - можуть відновити роботу ще два десятки підприємств цього профілю.
-
Але це маловірогідно, що виправіть ситуацію, бо поки що немає ринків збуту, а тому робити це немає сенсу.
Щодо межнародної торгівлі:
-
Продаж українськго зерна та олії за кордон може вплинути на ситуаціє закорлон
-
Але, у звязку з діями агресора залишається незрозумілим, коли це станеться.
-
Тому поки що здешевлення олії чекати не варто.
Читайте також:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0