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28.07.2022  16:33   Дмитрий Колоней

Зростають ціни на олію: чи реально чекати на здешевлення

При яких умовах можуть знизитися ціни на популярний продукт.


Зростають ціни на олію: чи реально чекати на здешевлення
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Today, ціни на соняшникову олію в Україні щомісяця зростають. Найдешевша олія у супермаркетах коштує 60 грн за 800 мл. Попит на продукт серед українців не знижується, адже олія активно використовується для приготування майже всіх страв.
 
Так, проаналізувавши ціни на олію у супермаркетах, станом на 28 липня 2022 рокцу, середня вартість продукту становить 62,90 грн.
 
  • Олія ТМ "Олейна" коштує від 60,90 до 65,10 грн. за 850 мл. 5 л. цієї олії коштує 387,60 грн, а 3 л - 383,70 грн.
  • Рафінована олія ТМ "Щедрий Дар" об'ємом 870 мл коштує 61,00 - 62,99 грн. Купити 3 л олії цього виробника можна  за 229,90 грн. 
  • 900 мл олії "Чумак" затягне на 74,70 грн, 500 мл - 44,10 грн.

Ситуация в галузи є такою: 

  1. На початку війни в Україні раптово зупинилися всі заводи, що переробляють соняшник.
  2. Нині 15 із них відновили свою роботу.
  3. З одного боку це не більше ніж 20% усіх потужностей, які працювали до війни.
  4. З іншого - можуть відновити роботу ще два десятки підприємств цього профілю.
  5. Але це маловірогідно, що виправіть ситуацію, бо поки що немає ринків збуту, а тому робити це немає сенсу.

Щодо межнародної торгівлі:

  1. Продаж українськго зерна та олії за кордон може вплинути на ситуаціє закорлон
  2. Але, у звязку з діями агресора залишається незрозумілим, коли це станеться.
  3. Тому поки що здешевлення олії чекати не варто.
Нагадаємо, раніше ми давали прогноз експерта відносно того, що буде з курсом долара.
 
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Источник:   Today
 Тэги:  рост цен, масло, украина
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