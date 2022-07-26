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26.07.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Підвищення мінімальної зарплати: буде чи ні

На якій позиції порозумілися міністерство, роботодавці та профспілки.

Підвищать мінімальної зарплату чи ні відповіли у Мінфіні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Федерацію профспілок, у 2023 році в Україні можуть не підвищити мінімальну заробітну плату, оскільки Міністерство фінансів та роботодавці виступають проти її збільшення.
 
Так, Мінфіну направили пропозицію щодо збереження мінімальної зарплати з 1 січня 2023 року на рівні 6700 гривень, а протягом року підвищити її до 7250 гривень.
 
Водночас відомство не бачить можливості для збільшення мінімалки та пропонує у 2023 році залишити її такою самою, як і зараз. Крім того, було запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, щоб стримати витрати держбюджету.
 
Роботодавці підтримали позицію Мінфіну.
 
Водночас за даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року становить 7000 грн та на початок наступного року прогнозується у розмірі 8200 грн.
 
Источник:   Федерація профспілок
 Тэги:  минимальная зарплата, повышение, украина
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