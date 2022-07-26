26.07.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Підвищення мінімальної зарплати: буде чи ні

На якій позиції порозумілися міністерство, роботодавці та профспілки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Федерацію профспілок, у 2023 році в Україні можуть не підвищити мінімальну заробітну плату, оскільки Міністерство фінансів та роботодавці виступають проти її збільшення.

Так, Мінфіну направили пропозицію щодо збереження мінімальної зарплати з 1 січня 2023 року на рівні 6700 гривень, а протягом року підвищити її до 7250 гривень.

Водночас відомство не бачить можливості для збільшення мінімалки та пропонує у 2023 році залишити її такою самою, як і зараз. Крім того, було запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, щоб стримати витрати держбюджету.

Роботодавці підтримали позицію Мінфіну.

Водночас за даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року становить 7000 грн та на початок наступного року прогнозується у розмірі 8200 грн.