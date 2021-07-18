18.07.2021 20:18 Рита Парфенова

Минимальную зарплату увеличат: заявление министра финансов

В следующем году минималка может вырасти до 7 700 гривен.

Увеличить минимальную заработную плату решительно настроены в Министерстве финансов Украины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра финансов Сергей Марченко.



В эфире 24 канала министр сообщил, что уже в 2022 году минимальная зарплата может составить 7 700 гривен.



«Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим до 7700 гривен», – заверил Сергей Марченко.



Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен.



«Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен», – сказал Марченко.



Эти деньги могут быть направлены на повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Предполагается также рост пенсионных выплат.



«Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022–2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», – подытожил Марченко.



По прогнозам Минфина, рост инфляции в следующем году увеличится на 2%.



Ранее РЕДПОСТ писал, что депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год. В частности, в бюджете города предусмотрели 47,2 млн грн на надбавки за престижность труда педагогическим работникам и работникам учреждений культуры. Таким образом надбавка была повышена с 5 до 15 %. Это плюс 700-1000 гривен к зарплате учителя каждый месяц.