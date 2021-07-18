Минимальную зарплату увеличат: заявление министра финансов

В следующем году минималка может вырасти до 7 700 гривен.
Увеличить минимальную заработную плату решительно настроены в Министерстве финансов Украины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра финансов Сергей Марченко.
В эфире 24 канала министр сообщил, что уже в 2022 году минимальная зарплата может составить 7 700 гривен.
«Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим до 7700 гривен», – заверил Сергей Марченко.
Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен.
«Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен», – сказал Марченко.
Эти деньги могут быть направлены на повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Предполагается также рост пенсионных выплат.
«Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022–2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», – подытожил Марченко.
По прогнозам Минфина, рост инфляции в следующем году увеличится на 2%.
Ранее РЕДПОСТ писал, что депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год. В частности, в бюджете города предусмотрели 47,2 млн грн на надбавки за престижность труда педагогическим работникам и работникам учреждений культуры. Таким образом надбавка была повышена с 5 до 15 %. Это плюс 700-1000 гривен к зарплате учителя каждый месяц.
День будет продуктивным при условии, что вы преодолеете свою лень. Зато если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
влажность:
давление:
ветер: