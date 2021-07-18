18.07.2021 19:17

Беспроводные наушники - так ли они хороши

Беспроводные наушники буквально взорвали рынок портативной звуковой техники, они бьют рекорды популярности, пользуются колоссальным спросом как у профессиональных, так и рядовых пользователей. Покупатели высоко оценивают удобство и качество новинки, однако объективные данные говорят о том, что доля обычных проводных наушников с появлением беспроводных технологий совершенно не уменьшилась

В нашей статье со специалистом музыкального интернет-магазина Музлайн обсудим достоинства и недостатки беспроводных наушников https://muzline.ua/naushniki/tip-podklyucheniya:besprovodnoy / и попробуем разобраться, настолько ли они хороши, как о них говорят производители и покупатели.

Как изменились беспроводные технологии за последние годы

Справедливости ради стоит отметить, что беспроводные наушники появились не вчера. Это довольно старая обточенная технология - уже более 10 лет на рынке присутствуют закрытые и накладные беспроводные наушники, использующие Bluetooth, а ещё раньше, на заре своего появления, они использовали инфракрасный порт в качестве технологии передачи данных от воспроизводящего устройства, плеера или смартфона, непосредственно к наушникам.

Что же так изменилось за эти годы, что популярность беспроводных наушников буквально взлетела до небес? - ответ прост и очевиден, причём, актуален он не только для наушников, но и для всех персонализированных технологий, - они стали меньше, легче, проще в использовании, надежнее и качественнее. Здесь стоит уточнить, что именно супер компактные модели наушников вкладышей сегодня находится в топе рынка. Их производителям удалось в миниатюрной формат поместить максимум качества звука, а также добиться высокой степени удобства при длительном использовании. Плюс такие беспроводные наушники обзавелись встроенным микрофоном и могут выполнять функцию телефонной гарнитуры.

Не может быть чтобы всё было так хорошо?..

Критически настроенный пользователь закономерно поинтересуется, неужели всё действительно так идеально с беспроводными наушниками? Неужели нет подводных камней? Разумеется, они есть и касаются они:

во-первых, стоимости наушников. Средняя по параметрам и характеристикам пара обойдется вам минимум 150, а то и 200 долларов, тогда как на рынке представлена масса более качественных предложений в этом ценовом диапазоне в категории проводных наушников;

во-вторых, немного подводит аккумулятор - как и наушники, он супер миниатюрен и имеет существенное ограничение в ёмкости. Наушники постоянно будут требовать подзарядки и это ещё один момент, о котором вам, как пользователю, нужно будет помнить ежедневно;

в-третьих, миниатюрность и независимость современных беспроводных наушников оборачивается большим недостатком - они слишком легко теряются.

И тем не менее, по оценке специалистов интернет-магазина Muzline, даже такие существенные минусы не останавливают покупателей от выбора в пользу беспроводной технологии.