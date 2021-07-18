ДТП: автоледи врезалась в столб, машина всмятку (фото)

Скорая госпитализировала водителя и пассажира.
Около часа ночи 18 июля произошло масштабное дорожно-транспортное на проспекте Александровском, 50, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справилась с управлением, машина съехала на обочину и врезалась в столб электропередач.
По словам очевидцев, за рулем Lanos была девушка, она пыталась объехать знак ремонта дороги и не справилась с управлением.
Жертв, к счастью, нет, но водитель и пассажир получили травмы – медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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