18.07.2021 19:37

Современное и функциональное решение — шкаф-купе

Шкафы-купе являются одним из самых практичных видов мебели, которые отличаются от подобных изделий способом открывания дверей. Раздвижная система позволяет экономить место, а большой ассортимент дизайна дает возможность эффектно дополнить любой интерьер. Купить шкаф-купе выгодно, практично и современно. Как же его выбрать?

Основные параметра выбора шкафов-купе

МебельОк Харьков советуют не спешить приобретать первую попавшуюся модель, а подробно ознакомиться с тем, какие бывают лучший выбор, необходимо проанализировать такие аспекты изделия: Эксперты компаниисоветуют не спешить приобретать первую попавшуюся модель, а подробно ознакомиться с тем, какие бывают шкафы-купе в Харькове . Чтобы осуществить, необходимо проанализировать такие аспекты изделия:

Качество изготовления. Часто от этого показателя зависят цены, ведь чем лучше выбраны материалы, тем дороже будет шкаф. Однако не всегда. Цена также может зависеть и от стиля, и от декора. Большинство моделей изготавливаются из ДСП или МДФ — это недорогие, но вполне подходящие материалы. ДСП будет служить от 5 лет, МДФ от 10 и больше. Любителям смены обстановки нет смысла переплачивать, если через несколько лет они планируют менять стиль помещения. Те, для кого важен длительный срок эксплуатации, выбирают МДФ или натуральное дерево. К показателям качества также относится фурнитура. Колесики шкафа должны быть качественными, а вешалки прочными. Сборка играет тоже не последнюю роль. Тип шкафа-купе. Различают несколько типов, в зависимости от количества дверей: двухдверные, трехдверные. Первые обычно оснащаются дополнительной полкой вверху и внизу. Одно из отделений разделено на небольшие полки, а второе — штангой либо лифтом для размещения вещей на вешалках. Трехдверные имеют три отделения, два из которых — для вешалок и одно с полками или наоборот. Размеры. Важно правильно измерить место, где будет стоять шкаф, и по этим показателям определяться с моделью. А также это особенно важно тогда, когда изделие будет изготавливаться на заказ.

Не менее важна и отделка шкафа-купе. От этого будет зависеть его внешний вид. Часто заказывают изделия с дверями из зеркал. Такие модели визуально увеличивают помещение и добавляют практичности. Если бюджет сильно ограничен, то можно приобрести шкаф с обычными дверями из ДСП или МДФ в тон корпуса. Оригинально выглядят изделия с фотопечатью, художественной росписью или комбинацией из разных материалов. Подробнее ознакомиться с тем, как выглядят разные шкафы, доступно по фото в интернете.

Специалисты MebelOk советуют сравнить несколько вариантов шкафов со своим интерьером, ведь в любом помещении важна гармония деталей. Стоит помнить, что шкаф-купе может стать главным элементом дизайна комнаты, если его правильно выбрать. Поэтому лучше не спешить и рассмотреть все понравившиеся варианты подробно.