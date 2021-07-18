Ищут второй день: в Харькове пропал парень с ХТЗ (фото)

Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет – вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность – вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.