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18.07.2021  16:15   

Ищут второй день: в Харькове пропал парень с ХТЗ (фото)

Утром 16 июля 17-летний Николай Горяйнов и пропал без вести.


//Facebook

Как сообщеет РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена», в Харькове пропал Николай Горяйнов.

17-летний Николай, житель  улицы Библика в районе Александровского сквера на ХТЗ, в период с 8.30 до 10.00 16 июля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, нлаза серые.

Был одет в светло-серую футблолку с длинным рукавом, сверху черная кофтв, черные спортинвеы штаны или светлые джинсы При себе имел черную сумку через плечою

 Если вам что-нибудь известно о местонахождении Николая Горяйнова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

В Харькове пропал без вести 17-летний Николай Горяйнов

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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