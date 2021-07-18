Ищут второй день: в Харькове пропал парень с ХТЗ (фото)

Утром 16 июля 17-летний Николай Горяйнов и пропал без вести.
Как сообщеет РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена», в Харькове пропал Николай Горяйнов.
17-летний Николай, житель улицы Библика в районе Александровского сквера на ХТЗ, в период с 8.30 до 10.00 16 июля вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, нлаза серые.
Был одет в светло-серую футблолку с длинным рукавом, сверху черная кофтв, черные спортинвеы штаны или светлые джинсы При себе имел черную сумку через плечою
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Николая Горяйнова или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет – вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность – вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.
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