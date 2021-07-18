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18.07.2021  14:49   

Как соблюдают закон о языке в харьковских театрах

Перевод пьесы или табло с субтитрами – какой выбор сделают харьковские театры со спектаклями на русском языке в репертуаре.

Как закон о языке соблюдают в театрах Харькова

Готовы ли театры Харькова к выполнению требований закона о об украинском языке, выяснял корреспондент РЕДПОСТ.

Первый документ языкового закона был принят Радой еще 25 апреля 2019 года, до инаугурации Владимира Зеленского, и подписан Порошенко. 16 июля 2019-го, уже при президенте Зеленском, закон вступил в силу. Украинский стал единственным государственным языком, обязательным для всех органов государственной власти и общественных сфер на всей территории страны.

Последними изменениями в законе стало распространение украинизации на сферу культуры, туризма и книгоиздательства. Вступили в силу нововведения с 16 июля 2021 года.

Исключения перевода на украинский являются возможными только если использование негосударственного языка требует творческий замысел автора.

Однако при этом сопровождение подобных мероприятий должно происходить исключительно на украинском, а выступления лиц, не владеющих им, – сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Мы не стали далеко заглядывать и отправились в харьковский театр уже сегодня. Тем более что именно 18 июля Харьковский академический русский драматический театр им. А.С.Пушкина закрывает свой сезон и уходит на каникулы после последней премьерной постановки "Тётка Чарли" от Павла Гатилова.

Было ожидаемо, что украинский перевод организовать никто не успел. Однако сотрудники театра дают комментарий о том, что он непременно будет. Закон предлагает театрам звуковой перевод или же субтитры.

Пока в театре Пушкина склоняются ко второму – табло с бегущей строкой украинского текста над сценой. Это, говорят, не будет мешать русскоязычным зрителям и поможет украиноязычным.

Подобное табло могут заметить зрители, например, посетив оперу в ХНАТОБе.

Напомним, Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

Тэги:  театр пушкина, харьков, закон о языке
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