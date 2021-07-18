Как соблюдают закон о языке в харьковских театрах

Перевод пьесы или табло с субтитрами – какой выбор сделают харьковские театры со спектаклями на русском языке в репертуаре.
Готовы ли театры Харькова к выполнению требований закона о об украинском языке, выяснял корреспондент РЕДПОСТ.
Первый документ языкового закона был принят Радой еще 25 апреля 2019 года, до инаугурации Владимира Зеленского, и подписан Порошенко. 16 июля 2019-го, уже при президенте Зеленском, закон вступил в силу. Украинский стал единственным государственным языком, обязательным для всех органов государственной власти и общественных сфер на всей территории страны.
Последними изменениями в законе стало распространение украинизации на сферу культуры, туризма и книгоиздательства. Вступили в силу нововведения с 16 июля 2021 года.
Исключения перевода на украинский являются возможными только если использование негосударственного языка требует творческий замысел автора.
Однако при этом сопровождение подобных мероприятий должно происходить исключительно на украинском, а выступления лиц, не владеющих им, – сопровождаться синхронным или последовательным переводом.
Мы не стали далеко заглядывать и отправились в харьковский театр уже сегодня. Тем более что именно 18 июля Харьковский академический русский драматический театр им. А.С.Пушкина закрывает свой сезон и уходит на каникулы после последней премьерной постановки "Тётка Чарли" от Павла Гатилова.
Было ожидаемо, что украинский перевод организовать никто не успел. Однако сотрудники театра дают комментарий о том, что он непременно будет. Закон предлагает театрам звуковой перевод или же субтитры.
Пока в театре Пушкина склоняются ко второму – табло с бегущей строкой украинского текста над сценой. Это, говорят, не будет мешать русскоязычным зрителям и поможет украиноязычным.
Подобное табло могут заметить зрители, например, посетив оперу в ХНАТОБе.
Напомним, Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.
Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет – вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность – вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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