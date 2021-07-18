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18.07.2021  14:13   Рита Парфенова

ДТП: в Харькове Нива догнала Volkswagen (фото)

Скорая госпитализировала пассажирку ВАЗа.

ДТП Харьков: на Валентиновской столкнулись ВАЗ и Volkswagen

Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев произошло около десяти часов вечера 17 июля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

На повороте с Валентиновской на Широнинцев автомобиль ВАЗ 2121 въехал в бок легковушки Volkswagen.

На кадрах с места ДТП видно, что "немец" получил вмятину, у Нивы только сломана решетка.

Тем не менее, в результате аварии пострадала пассажирка ВАЗа, медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 8 июня на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Prius. Момент  ДТП  попал на камеры видеонаблюдения.

ДТП Харьков: на Валентиновской столкнулись ВАЗ и Volkswagen

Тэги:  дтп, харьков
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