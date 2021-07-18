ДТП: в Харькове Нива догнала Volkswagen (фото)

Скорая госпитализировала пассажирку ВАЗа.
Дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев произошло около десяти часов вечера 17 июля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
На повороте с Валентиновской на Широнинцев автомобиль ВАЗ 2121 въехал в бок легковушки Volkswagen.
На кадрах с места ДТП видно, что "немец" получил вмятину, у Нивы только сломана решетка.
Тем не менее, в результате аварии пострадала пассажирка ВАЗа, медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Напомним, вечером 8 июня на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Prius. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
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