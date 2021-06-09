Вечером 8 июня на Салтовке не поделили дорогу две иномарки.
Столкновение произошло во 20:18 на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Toyota Prius и Volkswagen Polo Sedan.
Момент столкновения зафиксировала камера Триолан, установленная на этом перекрестке.
На кадрах видно, как автомобиль Toyota Prius на большой скорости пересекает перекресток по главной дороге. Одновременно с этим Volkswagen Polo начал маневр поворота налево через перекресток, и произошло столкновение.
От удара Volkswagen отбросило к пешеходному переходу. К счастью, готовящийся перейти дорогу мужчина успел отскочить от края тротуара.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля Volkswagen и пассажир из автомобиля Toyota.
Медики госпитализировали обоих в больницу.
Водителя Volkswagen сразу возле автомобиля зафиксировали на носилках и в таком виде транспортировали в карету скорой помощи.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
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