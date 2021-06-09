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09.06.2021  09:37   

ДТП в Харькове: видеокамеры зафиксировали жесткое столкновение двух иномарок (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 8 июня на Салтовке не поделили дорогу две иномарки.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло во 20:18 на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Toyota Prius и Volkswagen Polo Sedan.

Момент столкновения зафиксировала камера Триолан, установленная на этом перекрестке.

На кадрах видно, как автомобиль Toyota Prius на большой скорости пересекает перекресток по главной дороге. Одновременно с этим Volkswagen Polo начал маневр поворота налево через перекресток, и произошло столкновение.

От удара Volkswagen отбросило к пешеходному переходу. К счастью, готовящийся перейти дорогу мужчина успел отскочить от края тротуара.


В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля Volkswagen и пассажир из автомобиля Toyota.

Медики госпитализировали обоих в больницу.

Водителя Volkswagen сразу возле автомобиля зафиксировали на носилках и в таком виде транспортировали в карету скорой помощи.



Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

ДТП Харьков: на Салтовке столкнулись Toyota Prius и Volkswagen Polo

ДТП Харьков: на Салтовке столкнулись Toyota Prius и Volkswagen Polo

ДТП Харьков: на Салтовке столкнулись Toyota Prius и Volkswagen Polo

Тэги:  дтп, харьков
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