09.06.2021 09:37

ДТП в Харькове: видеокамеры зафиксировали жесткое столкновение двух иномарок (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 8 июня на Салтовке не поделили дорогу две иномарки.



// Патрульная полиция

Столкновение произошло во 20:18 на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.



Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Toyota Prius и Volkswagen Polo Sedan.



Момент столкновения зафиксировала камера Триолан, установленная на этом перекрестке.



На кадрах видно, как автомобиль Toyota Prius на большой скорости пересекает перекресток по главной дороге. Одновременно с этим Volkswagen Polo начал маневр поворота налево через перекресток, и произошло столкновение.



От удара Volkswagen отбросило к пешеходному переходу. К счастью, готовящийся перейти дорогу мужчина успел отскочить от края тротуара.





В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля Volkswagen и пассажир из автомобиля Toyota.



Медики госпитализировали обоих в больницу.



Водителя Volkswagen сразу возле автомобиля зафиксировали на носилках и в таком виде транспортировали в карету скорой помощи.









Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.