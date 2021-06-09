Главная Новости Харькова Медицина Взрыв гранаты в Харькове: подробности о состоянии здоровья пострадавших
09.06.2021  09:58   

Взрыв гранаты в Харькове: подробности о состоянии здоровья пострадавших

В больницах Харькова находятся четыре человека, пострадавших от взрыва гранаты на проспекте Гагарина.


// Telegram

Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя директора Департамента – руководителя пресс-центра Ольгу Хмель.

По ее словам, трое пострадавших –  16, 17 и 18 лет – госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи. У парней множественные осколочные ранения туловища и конечностей, не проникающие в грудную и брюшную полости. Все трое находятся в политравме, в обычных палатах. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

По словам заместителя главврача Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи проф. А. И. Мещанинова Андрея Соцкого, больные получают лечение в полном объеме.

Еще один пострадавший, 18-летний подросток, госпитализирован в больницу № 17. У него оскольчатые повреждения двух предплечий и голени. Состояние средней тяжести, жизни не угрожает.

Как сообщил сообщил главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов, парень тоже получает все необходимое лечение.

Напомним, вечером 8 июня за гипермаркетом «Таврия В» на проспекте Гагарина между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет (в том числе двое подростков 16 и 17 лет). Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

Тэги:  взрыв, граната, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия Взрыв гранаты в Харькове: подробности от полиции (ФОТО) 09.06 Криминал и происшествия Взрыв в Харькове: На Гагарина рванула граната (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 21.05 Дороги и транспорт В Харькове снова взрывают заброшенный элеватор: в воскресенье по улице Котляра запретят движение
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 