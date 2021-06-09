09.06.2021 09:58

Взрыв гранаты в Харькове: подробности о состоянии здоровья пострадавших

В больницах Харькова находятся четыре человека, пострадавших от взрыва гранаты на проспекте Гагарина.



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Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя директора Департамента – руководителя пресс-центра Ольгу Хмель.

По ее словам, трое пострадавших – 16, 17 и 18 лет – госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи. У парней множественные осколочные ранения туловища и конечностей, не проникающие в грудную и брюшную полости. Все трое находятся в политравме, в обычных палатах. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

По словам заместителя главврача Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи проф. А. И. Мещанинова Андрея Соцкого, больные получают лечение в полном объеме.

Еще один пострадавший, 18-летний подросток, госпитализирован в больницу № 17. У него оскольчатые повреждения двух предплечий и голени. Состояние средней тяжести, жизни не угрожает.



Как сообщил сообщил главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов, парень тоже получает все необходимое лечение.

Напомним, вечером 8 июня за гипермаркетом «Таврия В» на проспекте Гагарина между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет (в том числе двое подростков 16 и 17 лет). Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.