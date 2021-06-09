09.06.2021 08:18

Взрыв гранаты в Харькове: подробности от полиции (ФОТО)

Подозреваемый в взрыве гранаты задержан и ожидает выбора меры пресечения в СИЗО.



// hk.npu.gov.ua

Ве подробности вечернего происшествия рассказал начальник отдела полиции № 1 Харьковского районного управления №1 Андрей Грязев, пишет РЕДПОСТ.



По его словам, около в 21:50 в Основянский отдел полиции позвонил прохожий и сообщил, что за гипермаркетом «Таврия В» на проспекте Гагарина взорвалась граната. Про его словам, в результате взрыва есть пострадавшие.

На место происшествия выслали следственно-оперативную группа, правоохранители обнаружили след от взрыва гранаты и потерпевших, находившихся в стороне. Пострадавшие добежали до ближайшего супермаркета и попросили вызвать «скорую».

Мужчину, который бросил гранату во время ссоры с пострадавшими задержали прохожие. Когла полицейские задерживали подозреваемого, его лицо было в крови. Грязев предположил, что это последствия его «задержания» прохожими.



Конфликт с потерпевшими у «метателя гранаты» произошел на почве неприязненных отношений.

«Личность мужчины установили. Проблем с законом ранее у него не было. Был ли злоумышленник трезв, покажет экспертиза. Других взрывчатых веществ у него с собой не было», – отметил Андрей Грязев.





В пресс-службе Нацполиции сообщили, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет (в том числе двое подростков 16 и 17 лет). Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

В свою очередь Андрей Грязев утверждает, что пострадавших трое. Все – местные жители.

«Осколочные ранения от взрыва гранаты ноги, руки, грудь, живот”, – описал полицейский характер травм пострадавших.





Также начальник отдела полиции № 1 прокомментировал информацию соцсетей о ребенке, который якобы испугался взрыва и убежал во дворы.



«Слышали о ребенке, но пока не можем установить – может, кто-то из местных жителей, которые завтра обратятся. По слухам, есть ребенок который также пострадал или находился возле места взрыва. Но пока ребенка не доставляли ни в какие больницы”, – сообщил Андрей Грязев.





На месте взрыва собраны вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.



Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.





Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.



Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



