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08.06.2021  23:04   

Взрыв в Харькове: На Гагарина рванула граната (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О ЧП Сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети,  возле пр. Гагарина 44 прогремел мощный взрыв, кричат, что взорвали гранату, вызвали копов

Появилась информация, что пострадли 4 человека
 
33 летний мужчина - осколочные ранения рук, ног, брюшной стенки,
 
18 летний, осколочные ранения ног,
 
17летний оскололочные ранения ног.
 
16-летний осколочные ранения грудной клетки-

Напомним, что на проспекте Гагарина произошел взрыв.

Из-за осколочного ранения одному из пострадавших грозит ампутация ноги.

В момент взрыва рядом находился ребёнок, который от испуга побежал во дворы. Сейчас его ищут.
 
Полиция пока осматривают место происшествия.
 
Со слов очевидцев, состоялась потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату.
 
По предварительной информации, тип был пьяный.
 
Появилось фото кинувшего гранату.
 
 
 
 
 

 

Тэги:  взрыв, граната, харьков
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