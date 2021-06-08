О ЧП Сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, возле пр. Гагарина 44 прогремел мощный взрыв, кричат, что взорвали гранату, вызвали копов
Напомним, что на проспекте Гагарина произошел взрыв.
Из-за осколочного ранения одному из пострадавших грозит ампутация ноги.
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В Харькове сохранится облачная погода, с грозовыми дождями и шквалистым ветром.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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