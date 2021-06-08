08.06.2021 23:04

Взрыв в Харькове: На Гагарина рванула граната (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О ЧП Сообщают очевидцы.



//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, возле пр. Гагарина 44 прогремел мощный взрыв, кричат, что взорвали гранату, вызвали копов

Появилась информация, что пострадли 4 человека

33 летний мужчина - осколочные ранения рук, ног, брюшной стенки, 18 летний, осколочные ранения ног, 17летний оскололочные ранения ног. 16-летний осколочные ранения грудной клетки-

Напомним, что на проспекте Гагарина произошел взрыв.

Из-за осколочного ранения одному из пострадавших грозит ампутация ноги.

В момент взрыва рядом находился ребёнок, который от испуга побежал во дворы. Сейчас его ищут.

Полиция пока осматривают место происшествия.

Со слов очевидцев, состоялась потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату.

По предварительной информации, тип был пьяный.

Появилось фото кинувшего гранату.