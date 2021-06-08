08.06.2021 16:18

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 июня

В Харькове сохранится облачная погода, с грозовыми дождями и шквалистым ветром.

9 июня по Харькову ночью небольшой кратковременный дождь, туман, видимость 200-500 м. Днем кратковременный дождь, гроза, град, шквалы 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +34°...+18°C (ощущается как +17°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 46%. Температура воздуха +22°...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается. Геомагнитные возмущения будут небольшими и не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. На восходе солнца очень душно – в ближайшее время будет дождь.



Если день ясный и появились дождевые черви – будет гроза.



Ночная роса долго не испаряется – к грозе.



В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев - к хорошей погоде.



Еще наблюдали за ветрами: если ветер дул с северо-запада (часто это место называли «гнилой угол»), то ожидали ухудшения погоды, а также сильных дождей. Восточный ветер в этот день предвещал простудные болезни у людей и скота.



Также в этот день не рекомендовалось начинать ссоры. Считалось, что любая ссора может быстро перерасти в большой конфликт, оттого в некоторых местностях 9 июня даже существовал обычай окатывать ссорящихся ведром колодезной воды, чтобы ссору прекратить в самом её начале.



Кстати, в доме в этот день не мели. Считалось, можно счастье свое вымести. Мол, домовой забирается под веник и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит.