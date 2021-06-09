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09.06.2021  08:38   

Аварийное отключение воды в Харькове 9 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 9 июня

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 80  (п. №1-3), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 20:00 9 июня.

Московский район:
ул. Героев Труда, 37-д (п. №5-8), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №12, стояк) до 17:00 9 июня;
ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 9 июня.

Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №5, стояк) до 15:00 9 июня;
ул. Кибальчича, 33, 43 (стояк), ул. Китаенко, 8 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 9 июня.

Слободской район:
въезд Тарасовский, 12 (п. №3, стояк) до 17:00 9 июня;
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк) до 20:00 9 июня.

Шевченковский район:
пр. Победы, 76(п. №3, стояк) до 17:00 9 июня;
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 9 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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