В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №1-3), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 20:00 9 июня.
Московский район:
ул. Героев Труда, 37-д (п. №5-8), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №12, стояк) до 17:00 9 июня;
ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 9 июня.
Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №5, стояк) до 15:00 9 июня;
ул. Кибальчича, 33, 43 (стояк), ул. Китаенко, 8 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 9 июня.
Слободской район:
въезд Тарасовский, 12 (п. №3, стояк) до 17:00 9 июня;
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк) до 20:00 9 июня.
Шевченковский район:
пр. Победы, 76(п. №3, стояк) до 17:00 9 июня;
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 9 июня.
День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове сохранится облачная погода, с грозовыми дождями и шквалистым ветром.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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