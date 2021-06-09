09.06.2021 08:38

Аварийное отключение воды в Харькове 9 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №1-3), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 20:00 9 июня.



Московский район:

ул. Героев Труда, 37-д (п. №5-8), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №12, стояк) до 17:00 9 июня;

ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 9 июня.



Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №5, стояк) до 15:00 9 июня;

ул. Кибальчича, 33, 43 (стояк), ул. Китаенко, 8 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 9 июня.



Слободской район:

въезд Тарасовский, 12 (п. №3, стояк) до 17:00 9 июня;

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк) до 20:00 9 июня.



Шевченковский район:

пр. Победы, 76(п. №3, стояк) до 17:00 9 июня;

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 9 июня.