С 9 июня троллейбус №50 с автономным ходом, который соединяет поселок Пятихатки с центром Харькова, курсирует по продленному маршруту.
Ранее РЕДПОСТ писал, что продление маршрута №50 по просьбам харьковчан анонсировал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время проведения личного приёма на КП «Харьковские тепловые сети».
С 9 июня маршрут троллейбуса проблен до лощади Конституции.
Теперь троллейбус №50 будет следовать по маршруту: Пятихатки - Белгородское шоссе - ул.Сумская - пл. Конституции.
Заезда на площадь Свободы и проспект Независимости не будет.
Посадка на конечной остановке «Площадь Конституции» будет осуществляться в переулке Спартаковском перед улицей Университетской.
Напомним, троллейбусный маршрут №50 в Харькове запущен в апреле 2021 года. На линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км.
Комментариев: 0
День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове сохранится облачная погода, с грозовыми дождями и шквалистым ветром.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: