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09.06.2021  09:00   

Троллейбус №50 вышел на новый маршрут

С 9 июня троллейбус №50 с автономным ходом, который соединяет поселок Пятихатки с центром Харькова, курсирует по продленному маршруту.


//gortransport.kharkov.ua

Ранее РЕДПОСТ писал, что продление маршрута №50 по просьбам харьковчан анонсировал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время проведения личного приёма на КП «Харьковские тепловые сети».

С 9 июня маршрут троллейбуса проблен до лощади Конституции.

Теперь троллейбус №50 будет следовать по маршруту: Пятихатки - Белгородское шоссе - ул.Сумская - пл. Конституции.

Заезда на площадь Свободы и проспект Независимости не будет.

Посадка на конечной остановке «Площадь Конституции» будет осуществляться в переулке Спартаковском перед улицей Университетской.

Напомним, троллейбусный маршрут №50 в Харькове запущен в апреле 2021 года. На линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км.

Источник:   ХГС
 Тэги:  троллейбус, харьков
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