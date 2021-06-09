09.06.2021 09:00

Троллейбус №50 вышел на новый маршрут

С 9 июня троллейбус №50 с автономным ходом, который соединяет поселок Пятихатки с центром Харькова, курсирует по продленному маршруту.



//gortransport.kharkov.ua

Ранее РЕДПОСТ писал, что продление маршрута №50 по просьбам харьковчан анонсировал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время проведения личного приёма на КП «Харьковские тепловые сети».

С 9 июня маршрут троллейбуса проблен до лощади Конституции.

Теперь троллейбус №50 будет следовать по маршруту: Пятихатки - Белгородское шоссе - ул.Сумская - пл. Конституции.

Заезда на площадь Свободы и проспект Независимости не будет.



Посадка на конечной остановке «Площадь Конституции» будет осуществляться в переулке Спартаковском перед улицей Университетской.

Напомним, троллейбусный маршрут №50 в Харькове запущен в апреле 2021 года. На линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км.