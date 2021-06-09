Главная Новости Харькова Криминал и происшествия От удара тока погибла 13-летняя девочка, залезшая на железнодорожный мост в Харькове (ФОТО)
09.06.2021  10:15   

От удара тока погибла 13-летняя девочка, залезшая на железнодорожный мост в Харькове (ФОТО)

Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В Харькове 13-летняя руферша погибла от удара тока

Трагедия произошла в Новобаварском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Предварительно установлено, что 13-летняя девочка в компании четырех подростков 13-14 лет вечером 8 июня решили залезть на конструкции железнодорожного моста по улице Конотопской.

На высоте около 8 метров подросток коснулась руками провода линии электропередач. От удара тока девушка сорвалась и упала. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Прибывшим на место медикам скорой осталось только констатировать смерть пострадавшей. Они и сообщили о произошедшем в полицию.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, в феврале 2021 года под мостом на Алексеевском жилмассиве поисковая группа обнаружила тело 15-летнего Антона Логвинова, которого искали несколько дней.

В Харькове 13-летняя руферша погибла от удара тока

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
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