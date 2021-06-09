Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Трагедия произошла в Новобаварском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Предварительно установлено, что 13-летняя девочка в компании четырех подростков 13-14 лет вечером 8 июня решили залезть на конструкции железнодорожного моста по улице Конотопской.
На высоте около 8 метров подросток коснулась руками провода линии электропередач. От удара тока девушка сорвалась и упала. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Прибывшим на место медикам скорой осталось только констатировать смерть пострадавшей. Они и сообщили о произошедшем в полицию.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства трагедии.
Напомним, в феврале 2021 года под мостом на Алексеевском жилмассиве поисковая группа обнаружила тело 15-летнего Антона Логвинова, которого искали несколько дней.
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